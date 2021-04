O comunicado, o executivo referiu que o Conselho de Ministros decidiu também que o preço mínimo de referência ao produtor é de 360 francos cfa (cerca de 0,54 euros) e que a base tributária é de 850 dólares (cerca de 723 euros) por tonelada.

A Guiné-Bissau exportou em 2020 cerca de 154 mil toneladas de castanha de caju, menos 20,9% do que em 2019, e quase toda com destino à Índia, refere um relatório da Agência Nacional de Caju (ANCA).

"Importa salientar que as exportações da campanha foram inferiores à do ano transato (2019) em cerca de 20,9%, representando uma redução na ordem de 40.799 toneladas", refere-se no relatório, o que significou uma perda de 22,4 mil milhões de francos cfa (cerca de 34 milhões de euros).

A diminuição da quantidade de castanha de caju exportada foi diretamente afetada pela pandemia provocada pelo novo coronavírus, nomeadamente devido ao impacto das medidas restritivas a nível nacional, mas também mundial.

A castanha de caju é o principal produto de exportação da Guiné-Bissau, motor do crescimento económico do país, e da qual depende direta ou indiretamente 80% da população guineense.

