Em comunicado, a empresa angolana avança que a circulação dos comboios será entre as estações do Bungo e Baia, com paragens programadas apenas nas estações do Bungo, Textang, Muceques, Estalagem, Viana e Baia.

A circulação dos comboios, afetada pela pandemia de covid-19 que o país enfrenta desde março, começa às 06:30, na estação de Viana, terminando às 18:00, indica o CFL.

Seguindo a disposição legal que limita a ocupação máxima a 50% da capacidade de cada comboio, o CFL estabeleceu uma quota de cerca de 30 passageiros, por cada carruagem, que poderão embarcar por viagem em cada estação.

Os passageiros ficam obrigados ao uso de máscaras para o acesso às estações e comboios e, em obediência a cerca sanitária de Luanda, permanece suspensa a circulação dos comboios de passageiros para as províncias do Cuanza Norte e Malanje, para onde circulam apenas os comboios de carga.

O CFL, com uma extensão de 424 quilómetros, liga as províncias de Luanda, Cuanza Norte e Malanje.

NME // JLG

Lusa/Fim