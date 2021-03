"O município de Viseu aprovou hoje em reunião de Câmara, um conjunto de contratos-programa, protocolos, empreitadas contínuas, que representam um investimento superior a 1,5 ME nas freguesias, com destaque para as de baixa densidade", anunciou Conceição Azevedo.

Com este investimento, "a autarquia reforça assim a sua aposta na coesão territorial, contribuindo diretamente para a melhoria das condições de vida dos viseenses".

Entre os vários projetos e obras que integram o pacote de investimentos, Conceição Azevedo destacou "o grande número de intervenções a realizar na requalificação de arruamentos, através de delegação de competências com diferentes juntas de freguesias".

Na descrição feita pela vice-presidente, contabilizam-se 120 mil euros para a freguesia de Povolide, 237 mil euros para a de Ranhados e 106 mil para Bodiosa, tudo para obras de requalificação de pavimentos e sinalética.

"Os investimentos da autarquia viseense nas freguesias do concelho visam também a dimensão turística e cultural", acrescentou, descrevendo que, neste sentido, foram aprovados dois contratos-programa para apoiar a criação de duas novas rotas, especificamente nas freguesias de Côta e Ribafeita, num total de 578 mil euros.

Para a promoção da atividade física e desportiva, o executivo municipal aprovou "um protocolo de delegação de competências com a freguesia de Repeses e São Salvador, com vista à requalificação do Polidesportivo de Santa Eulália, um investimento superior a 75 mil euros".

"Para além de termos aprovado um envelope financeiro que beneficia praticamente todas as freguesias do nosso concelho, importa referir que estamos também a investir nas várias dimensões que consideramos imprescindíveis para o projeto de qualidade de vida que definimos para Viseu. A coesão territorial é, e continuará a ser, uma prioridade", afirmou Conceição Azevedo.

Na reunião de hoje, foi também "adjudicado um contrato para a requalificação da Ecopista do Dão, um investimento superior a 235 mil euros" para obras a "realizar num prazo estimado de 120 dias".

