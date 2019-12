Câmara de Viseu aprova concurso para obra de 5 ME no Mercado 2 de Maio A Câmara de Viseu aprovou hoje o lançamento do concurso da cobertura e requalificação do Mercado 2 de Maio, num total de cinco milhões de euros financiados em 85% por fundos comunitários, custando a obra à autarquia 600 mil euros. economia Lusa economia/camara-de-viseu-aprova-concurso-para-obra-de-_5e012b3bddb525126d0f346d





"Este concurso para o Mercado 2 de Maio irá custar aos cofres do município 600 mil euros, porque o resto é no âmbito do PEDU, ou seja, em 85% por fundos comunitários. Portanto, aproveitaremos muito bem os fundos comunitários que estão à nossa disposição, que foram aprovados em devido tempo e foi considerado o melhor Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano da região Centro", anunciou o presidente da câmara.

António Almeida Henriques (PSD) falava na última reunião do executivo em 2019, hoje aberta ao público, quando apresentava à votação o lançamento do concurso e depois de a oposição questionar o valor crescente da obra.