Estes lugares de estacionamento, destinados a residentes na cidade, são assegurados no âmbito da adesão à Avença Noturna, que permite estacionar um veículo ligeiro num parque da EMEL ou da Telpark, no período noturno entre as 18:00 e as 10:00 durante os dias úteis e durante todo o dia aos fins de semana e feriados, de acordo com informação da Câmara de Lisboa.

A Avença Noturna permite "estacionar com mais segurança e comodidade na sua área de residência, podendo adicionalmente usufruir de um conjunto de serviços associados (ex: carregadores elétricos)", tendo um custo de 22 euros por mês, com validade de até 12 meses, sem necessidade de entrega do dístico da EMEL.

Os 3.500 lugares de estacionamento noturno, no âmbito da parceria da câmara com a EMEL - Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa e a Telpark, estão disponíveis, a partir de hoje, em 36 parques, localizados em 14 freguesias lisboetas, designadamente Alvalade, Areeiro, Arroios, Avenidas Novas, Benfica, Campo de Ourique, Campolide, Lumiar, Misericórdia, Parque das Nações, Santa Maria Maior, Santo António, São Domingos de Benfica e São Vicente.

Em comunicado, a câmara destaca o trabalho do atual executivo municipal, liderado por Carlos Moedas (PSD), em alargar a oferta de estacionamento noturno na cidade, quer através dos parques EMEL, como da parceira Telpark, "utilizando lugares de estacionamento que estavam vazios à noite, indo ao encontro de quem tem, precisamente neste período, dificuldades de estacionamento no espaço público".

"Temos desde o início do mandato procurado explorar todas as soluções que possam atenuar os problemas de estacionamento aos munícipes da cidade, principalmente no período noturno, quando a grande maioria regressa às suas casas. Este foi mais um caminho, como são a articulação do passe Navegante e a utilização gratuita nos parques de estacionamento Navegante nas entradas da cidade, permitindo também a articulação com a utilização das bicicletas da rede Gira", afirma Carlos Moedas, citado em comunicado.

O social-democrata realça, também na área da mobilidade, a medida dos transportes públicos gratuitos para jovens e idosos de Lisboa, que conta já com "mais de 105 mil adesões".

Para o vice-presidente da câmara, Filipe Anacoreta Correia (CDS-PP), que tem o pelouro da Mobilidade, os 3.500 lugares disponibilizados na Avença Noturna permitem "tornar mais fácil o estacionamento dos lisboetas".

"Queremos que os munícipes possam ter a opção de estacionar em segurança, e com a comodidade de ter um lugar garantido, a um preço diário de 70 cêntimos, mais barato do que um café. Além disso, desta forma, estamos a contribuir para retirar carros da rua", declara Anacoreta Correia.

Citados em comunicado, o presidente da EMEL, Carlos Silva, disse que esta parceria demonstra o empenho no aumento da oferta de estacionamento para residentes em Lisboa e o diretor territorial de Portugal da Telpark, João Almeida, destacou a disponibilidade da empresa em ser "um parceiro das câmaras municipais" para encontrar e definir soluções criativas de mobilidade que melhorem a qualidade de vida dos cidadãos e contribuam para reduzir o impacto no ambiente.

De acordo com a câmara, a Avença Noturna insere-se numa "estratégia mais ampla" para privilegiar o estacionamento em parque, em detrimento de estacionamento no espaço público.

A este propósito, a autarquia refere que "aumentou em 50%" o número de avenças de estacionamento 24 horas para residentes em parques EMEL e Telpark, designada de Avença R24, e uniformizou o preço para 46,30 euros por mês, considerando que tal se traduz "num desconto, para residentes, de mais de 50%", em comparação com o valor das avenças do público em geral.

Em resposta à Lusa, a EMEL esclareceu que a Avença R24, em que a subscrição é feita com a entrega do dístico de residente, tem o "valor único" de 46,30 euros/mês para todos os parques, ressalvando que os residentes que já detinham avenças de valor inferior mantêm esse preço para a primeira avença, através de um desconto promocional.

"Para acomodar os residentes que detinham mais do que uma avença, foi criada, exclusivamente para estes casos, a Avença R24+. No propósito de possibilitar que outros residentes tenham lugar em parque de estacionamento esta avença tem o valor de 92,60 euro/mês (o dobro da primeira avença)", explicou a EMEL, avisando que este produto, que conta com 52 subscrições, não está disponível para novas assinaturas.

A Lusa questionou ainda sobre o protocolo celebrado entre a EMEL e a Associação Portuguesa de Centros Comerciais (APCC), em julho de 2023, para aumentar a oferta de estacionamento noturno para residentes através de lugares disponíveis em centros comerciais da cidade, ao que a empresa disse que ainda decorrem reuniões de trabalho para a concretização desse objetivo.

SSM // JLG

Lusa/Fim