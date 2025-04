O Caixabank destacou, num comunicado, que "em termos comparáveis", o aumento dos lucros foi porém de 6,9%, por causa do impacto do pagamento, em 2024, no primeiro trimestre do ano, de um imposto extraordinário sobre ganhos com comissões e juros.

No primeiro trimestre de 2025, os recursos dos clientes do CaixaBank (20,4 milhões em Espanha e Portugal) alcançaram os 690.523 milhões de euros, mais 8,5% do que um ano antes, segundo os resultados divulgados hoje.

Num contexto de descida das taxas de juro, a margem de juros (a diferença entre juros cobrados e juros pagos pelo banco) caiu 4,9%, para 2.646 milhões de euros, mas foi "parcialmente compensada" pelo crescimento em volume.

A margem bruta, que soma todas as receitas recorrentes, cresceu 14,7% no primeiro trimestre e ascendeu a 4.011 milhões de euros.

Quanto ao crédito, o CaixaBank disse que "a carteira sã" de empréstimos concedidos pelo banco aumentou 2,9%, para 354.592 milhões de euros, "com uma contribuição positiva tanto de empresas como de particulares".

Sublinhando "um contexto de bom comportamento da nova produção de crédito em Espanha em todos os segmentos de particulares", o banco destacou que a nova produção de hipotecas (empréstimos para comprar casa) no primeiro trimestre alcançou os 4.508 milhões de euros e se traduziu num aumento de 62% em comparação com os mesmos meses de 2024.

A morosidade (atrasos e incumprimentos dos clientes no pagamento das prestações dos empréstimos) "manteve-se em níveis historicamente muito baixos", situando-se nos 2,5%, destacou o CaixaBank.

O grupo CaixaBank apresentou em novembro do ano passado um novo plano estratégico, para o período 2025-2027, segundo o qual espera um crescimento de 4% ao ano até 2027.

No comunicado divulgado hoje, o presidente executivo do grupo, Gonzalo Gortázar, destacou que o banco iniciou "o primeiro exercício do novo plano estratégico com um avanço significativo" nos objetivos definidos e referiu o "contexto atual de crescente incerteza".

"Estamos a acelerar o crescimento da atividade, impulsionando a transformação das nossas operações e do investimento no negócio, reduzimos os saldos duvidosos e mantemos elevados níveis de liquidez e capital", afirmou Gortázar, citado no comunicado.

O grupo CaixaBank teve lucros de 5.787 milhões de euros em 2024, mais 20,2% do que em 2023.

MP // SB

Lusa/Fim