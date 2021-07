"Neste primeiro semestre houve uma redução de 135 trabalhadores, 72 por reforma ou pré-reforma e 27 por rescisão por mútuo acordo", anunciou, em Lisboa, o presidente da Comissão Executiva do banco, Paulo Macedo.

Segundo este responsável, no início do ano, a CGD contabilizou 325 pedidos de trabalhadores que queriam sair do banco.

Em resposta aos jornalistas, Paulo Macedo garantiu que a CGD não tem perspetivado um número definido de saídas de trabalhadores ou um objetivo concreto, mas garantiu que se vão continuar a verificar.

"É algo que tendencialmente acontece. Uma parte das pessoas quer aproveitar as condições de saída. A Caixa terá que fazer antecipação [de saídas] como os outros bancos, que o fazem para se tornarem mais competitivos", sublinhou.

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) registou 294 milhões de euros de lucro no primeiro semestre, mais 18% do que no período homólogo.

