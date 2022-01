De acordo com os dados disponibilizados à agência Lusa pela Sociedade Interbancária e Sistemas de Pagamentos (SISP), entre 28 de dezembro de 2021 e 01 de janeiro de 2022 registaram-se 333.008 operações de compra nos terminais de pagamento automático (POS, Point Of Sale, na terminologia inglesa), no valor de mil milhões de escudos (9,1 milhões de euros), mais 20% em relação ao período homólogo de 2020.

Segundo o SISP, em termos de levantamentos nas caixas vinti4 foram realizadas 115.525 operações, totalizando 699 milhões de escudos (6,3 milhões de euros), mais 11% em relação ao período homólogo.

Em termos totais, a mesma entidade avançou que foram realizadas 448.533 operações de "compras e levantamentos" na rede vinti4 nesse período, que representa em termos de valor absoluto 1,7 mil milhões de escudos (15,5 milhões de euros), um aumento de 12% e 16,7%, respetivamente.

No período do Natal, os cabo-verdianos movimentaram mais de 23 milhões de euros, um aumento de 21%, num total de 890 operações de compra nos terminais de pagamento automáticos, avançou o SISP na semana passada.

Em 28 de junho, a Lusa noticiou que os lucros da SISP, que gere a rede interbancária cabo-verdiana, caíram quase 68% em 2020, para 717 mil euros, resultado que a empresa justificou com as restrições e consequências económicas da pandemia de covid-19.

A SISP foi criada em 1999 e o volume de negócios da empresa, participada pelo Estado (10%) e banco central (40%), além dos maiores bancos comerciais, caiu em 2020 para 749 milhões de escudos (6,7 milhões de euros), menos 21,7% em relação ao período homólogo.

A rede interbancária da SISP contava no final de 2020 com 199 terminais ATM, menos 3% face a 2019, enquanto o número de terminais POS no final de 2019 ascendia a 8.080 em todo o país, mais 13,4%, de acordo com o relatório e contas de 2020 da empresa.

Em dezembro de 2020 estavam ativos 271.854 cartões dos bancos comerciais instalados no país, menos 2% face a 2019, e foram produzidos 130.145 novos cartões (-8%).

