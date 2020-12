De acordo com dados até 31 de outubro do relatório mensal do INPS, instituto público que gere as pensões e contribuições dos trabalhadores cabo-verdianos, um total de 380 estavam a beneficiar, naquele mês, de subsídio de desemprego.

Trata-se de um aumento de 65% face a outubro de 2019, ainda resultado da crise económica provocada pela pandemia de covid-19. Ainda assim, representa uma quebra de beneficiários de subsídio de desemprego de 51,5% face aos 785 inscritos em setembro.