De acordo com um documento de suporte à proposta do Orçamento Retificativo para 2020, apresentado pelo Governo e que hoje é votado, na generalidade, no parlamento, a CV Interilhas, liderada pela portuguesa Transinsular, que assumiu em agosto a concessão do transporte marítimo de passageiros e carga em Cabo Verde por 20 anos, garantiu no ano passado (quatro meses e meio) 1.775 viagens, para todas as ilhas, transportando 217.604 passageiros.

Representou, prossegue-se no documento, um aumento de 24% face ao tráfego do período homólogo, "com destaque" para as ilhas de Boavista (crescimento homólogo de 382%), Sal (98%) e São Nicolau (66%), tendência que segundo os dados do Governo "confirmou-se no primeiro trimestre de 2020".