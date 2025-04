"Vamos avançar brevemente com uma inspeção em larga escala no Sal, com quatro inspetores, e na Boavista, com três", afirmou o inspetor-geral da IGAE, Paulo Monteiro, citado pela Rádio de Cabo Verde (RCV).

A operação vai abranger estabelecimentos de alojamento, agências de viagens e outros operadores.

"Já estamos a organizar toda a atividade para que todas as ilhas sejam contempladas com fiscalizações o mais rapidamente possível. Temos inspetores suficientes para fazer um bom trabalho. Tudo será passado a pente fino", garantiu.

O responsável referiu que está em curso a identificação dos operadores em incumprimento e deixou um alerta: todos devem cumprir com a entrega da taxa turística.

O turismo e atividades relacionadas são o motor do crescimento da economia cabo-verdiana, com receitas projetadas para 2024 acima de 500 milhões de euros, representando mais de 70% das exportações, segundo o último relatório do FMI.

A contribuição de 276 escudos (2,50 euros) por noite serve para financiar o Fundo MAIS, instrumento do Governo responsável por investimentos na área social e ajudar a cumprir o objetivo de erradicar a pobreza extrema até 2026.

