No habitual boletim epidemiológico, o Ministério da Saúde e da Segurança Social indicou que, das 283 amostras analisadas nas últimas 24 horas, 16 deram resultado positivo para a covid-19.

Os novos casos foram reportados em São Miguel (5), na ilha de Santiago, em São Vicente (8), em São Filipe (1), no Fogo, em no concelho do Porto Novo (2), na ilha de Santo Antão.

As autoridades de saúde cabo-verdianas deram ainda alta a mais 21 infetados, passando a ter um total acumulado de 11.444 casos recuperados.

Do total de 11.714 casos positivos acumulados desde 19 de março, o mantém 102 óbitos, dois transferidos e reduziu para 153 os casos ativos.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.718.209 mortos resultantes de mais de 77,9 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

