A ambição foi manifestada à agência Lusa pela administradora executiva da Entidade Reguladora Independente da Saúde (ERIS) de Cabo Verde, Patrícia Miranda Alfama, entidade que vai assumir a presidência do fórum durante os próximos dois anos, em substituição de Timor-Leste.

Durante este período, a responsável administrativa cabo-verdiana promete dar continuidade à dinâmica do fórum, criado em 2013, em Cabo Verde, para reforçar as afinidades e a cooperação entre as autoridades de inspeção alimentar e económica da CPLP.

"Nós reconhecemos a importância que o fórum tem para todos os países e, particularmente, para Cabo Verde, a dinâmica da continuidade das inspeções concertadas entre os nove países, de promoção de formação, melhoria dos instrumentos de inspeção, mas sobretudo instrumentos de prevenção das questões sanitárias", projetou a administradora.

Nas declarações à Lusa, Patrícia Alfama disse que o fórum será uma oportunidade para os países-membros partilharem experiências no contexto da pandemia de covid-19, desde as medidas sanitárias, ações inspetivas e as oportunidades durante esse período.

A administradora executiva da ERIS disse que há oito anos que os serviços de inspeção da segurança alimentar e das atividades económicas da CPLP têm vindo a reforçar a cooperação, sendo anualmente definido um tema para inspeções concertadas em todos os países.

"Depois são comparados os resultados para ver onde podemos apoiar em termos de instrumentos de inspeção nos países", salientou Patrícia Alfama, para quem este período pandémico é uma "grande oportunidade" para essas entidades reguladoras, sobretudo para reagir em situações de emergência.

O Fórum das Inspeções de Segurança Alimentar e das Atividades Económicas (FISAAE) é uma plataforma que congrega todos os serviços da inspeção da segurança alimentar e das atividades económicas da CPLP.

A reunião na cidade da Praia tem como tema "Experiências durante o período pandémico: medidas sanitárias, ações inspetivas, desafios e oportunidades", e decorre até sexta-feira em formato virtual, com o objetivo de promover a aproximação entre as instituições e os países-membros.

Além do fórum, vai ser realizada ainda uma assembleia geral, que tem na agenda pontos como a admissão de novos membros (de Angola e do Brasil), o balanço do mandato da presidência cessante, a tomada de posse da nova presidência (Cabo Verde) e vice-presidência (a eleger).

Durante a reunião em formato digital, todos os países vão partilhar as suas experiências, começando por Cabo Verde, como anfitrião, Moçambique, Timor-Leste, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, Angola, Portugal e Brasil.

O evento vai contar ainda com a presença de representantes da agência de administração de medicamentos e alimentos dos Estados Unidos (FSA, sigla em inglês), que Patrícia Alfama considera ser "extremamente importante" porque poderá ser uma aproximação para essa agência ser uma futura observadora da FISAAE, tal como já é a Alemanha.

Depois do primeiro fórum na cidade da Praia, em 2013, seguiu-se Moçambique (2014), Angola (2015), Portugal (2018) e o último realizou em Timor-Leste (2018), sob o lema "Um Melhor Recurso e Cooperação para uma Excelente Inspeção de Segurança Alimentar e das Atividades Económicas".

