Segundo um documento de suporte à proposta de Orçamento Retificativo, consultado hoje pela Lusa, o Governo "prevê contratar 35.429 milhões de escudos [319,6 milhões de euros] para cobrir as necessidades de financiamento" das contas públicas até final deste ano.

A nova previsão governamental para 2020 aponta, nomeadamente, para um financiamento de 64,6% com dívida externa, equivalente a 22.677 milhões de escudos (cerca de 205 milhões de euros), e 35,4% com títulos do mercado doméstico, no valor de 12.551 milhões de escudos (cerca de 114 milhões de euros).