Os transportes aéreos registaram as maiores subidas, refletindo um ano em que a visita de turistas estrangeiros tem estado a crescer acima do esperado.

De acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE), Cabo Verde registou uma subida de 15,7% no tráfego de passageiros, mais 10,9% no movimento de aviões, um incremento de 41,6% de cargas movimentadas e mais 22% na circulação de correio.

Nos portos, o número de navios cresceu 1,8%, o total de passageiros subiu 4,6% e a tonelagem de mercadorias movimentadas cresceu 8%.

Os autocarros de transportes coletivos urbanos receberam mais 1,4% de passageiros.

Em novembro, o Banco de Cabo Verde (BCV) reviu em alta as previsões de crescimento da economia do arquipélago neste e no próximo ano, para 6,1% e 5,6%, respetivamente, sobretudo devido ao impulso acima do esperado do setor do turismo.

No mesmo mês, o Fundo Monetário Internacional (FMI) melhorou as estimativas em 1,3 pontos percentuais para este ano (para 6%) e em 0,3 pontos percentuais para 2025 (4,7%).

LFO // ANP

Lusa/Fim