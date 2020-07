A previsão consta de um documento de suporte à proposta de Orçamento Retificativo para 2020, que hoje é votada, na generalidade, no parlamento cabo-verdiano, e inclui um investimento de 553 milhões de escudos (cinco milhões de euros) a executar pela empresa pública Águas de Santiago, com garantia do Estado.

Consiste, através de um empréstimo da Caixa Económica de Cabo Verde e amortização do Fundo do Ambiente durante 10 anos, na instalação de duas unidades de dessalinização de água desativadas, em Santa Catarina (Ribeira da Barca), com capacidade para 1.200 metros cúbicos por dia, e no Tarrafal (Ribeira das Pratas), com capacidade para 1.000 metros cúbicos, ambos na ilha de Santiago.