Conforme dados que constam do último relatório do grupo (que integra a Electra SA, Electra Norte e Electra Sul), a que a Lusa teve hoje acesso, as perdas de eletricidade globais, incluindo situações técnicas e não técnicas, como ligações ilegais, atingiram em 2019 os 110 GigaWatts-hora (GWh), equivalente a 24,8% da produção total do ano.

Trata-se de uma recuperação de 0,7% face ao peso de 25,5% registado no ano de 2018.