A informação consta do decreto-lei, de 11 de setembro e ao qual a Lusa teve hoje acesso, em que o Governo cabo-verdiano aprova a constituição da TechparkCV, sociedade de capitais públicos com um capital de 100 milhões de escudos (quase um milhão de euros). A missão principal da empresa estatal, lê-se no documento, é instalar e promover o desenvolvimento do Parque Tecnológico de Cabo Verde, assim como "facilitar a criação e o crescimento de empresas inovadoras e oferecer outros serviços de valor acrescentando, em espaços e instalações de elevados padrões de qualidade".

Nesse âmbito, e dentro do objetivo do Governo de transformar o arquipélago de Cabo Verde em "Cyber Island [Arquipélago Digital]", captando investimento e empresas de base tecnológica, uma das novidades do Parque Tecnológico a implementar pela TechparkCV nos polos previstos para a Praia (ilha de Santiago) e Mindelo (ilha de São Vicente), são os designados "vales", ou "zonas contíguas de imobiliária tecnológica".