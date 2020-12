Em comunicado, o Ministério da Saúde e da Segurança Social anunciou que os laboratórios de virologia analisaram 256 amostras nas últimas 24 horas, das quais duas deram resultado positivo para o novo coronavírus.

As duas novas infeções foram diagnosticadas uma cada no concelho de São Miguel, na ilha de Santiago, e em São Vicente, neste que é o menor registo diário dos últimos sete meses, depois de o país das zero infeções a 28 de maio.

As autoridades de saúde deram alta a 46 pessoas nas últimas 24 horas, totalizando agora um acumulado de 11.423 casos recuperados.

Com os novos dados, o país reduziu para 158 os casos ativos, mantém 112 óbitos, dois transferidos, de um total de 11.698 casos positivos acumulados desde 19 de março.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.718.209 mortos resultantes de mais de 77,9 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

