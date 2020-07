De acordo com uma resolução do conselho de ministros, de 27 de julho e que entrou hoje em vigor, o "Estado reconhece o manifesto interesse nacional do projeto" da companhia aérea de bandeira, privatizada em 2019, mas parada desde 19 de março devido à pandemia de covid-19.

A decisão, que autoriza a Direção-Geral do Tesouro a emitir o aval, é justificada com os "importantes e desejáveis efeitos" do projeto da CVA e "considera que estão reunidas todas as condições exigíveis" para a sua concessão, no valor de "até 12 milhões de dólares (10,2 milhões de euros)".