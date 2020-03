Cabo Vede vai começar a realizar testes na próxima semana -- ministro O ministro da Saúde cabo-verdiano disse hoje que o país vai passar a realizar testes de despiste do novo coronavírus, após análises do primeiro e único caso suspeito, que deu negativo, ter sido efetuado no Instituto Ricardo Jorge. economia Lusa economia/cabo-vede-vai-comecar-a-realizar-testes-na_5e6256b779a1b71956b066b2





"Contamos que até ao final da segunda semana do mês de março o Laboratório Nacional de Virologia já terá capacidade para realizar o teste para o coronavírus", perspetivou Arlindo do Rosário, em conferência de imprensa, na cidade da Praia, para dar a conhecer os resultados negativos do primeiro e único caso suspeito de infeção na ilha de São Vicente.

O ministro da Saúde disse que o laboratório virologia, situado no Instituto Nacional de Saúde Pública, na cidade da Praia, estava preparado sobretudo para as arboviroses, como zika ou dengue, mas por se tratar de um novo vírus, teria que haver uma atualização em termos de preparação.

As análises do primeiro e único caso suspeito até agora no país foram realizadas no Instituto Ricardo Jorge, em Portugal, a quem Arlindo do Rosário aproveitou para agradecer a colaboração e cooperação, que tem respondido "de uma forma muito pronta" à procura do país.

"De todo o modo, é necessário, e será um passo importante avançarmos para a possibilidade de realização aqui em Cabo Verde dos testes, ultrapassando os constrangimentos que podem resultar da logística, do transporte e das questões alfandegárias", salientou o ministro.

Além do laboratório, o titular da pasta de Saúde avançou que o país já conta com 'kits' para a realização dos testes, oferecidos pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e pela China.

O governante reafirmou que até este momento Cabo Verde continua sem nenhum caso de infeção pelo coronavírus, mas mesmo assim tem tomado várias medidas para fazer face à epidemia que se alastra a nível mundial.

Entre essas medidas, apontou a mobilização de 77 milhões de escudos (698 mil euros) em todos os ministérios, contratação de 100 profissionais de saúde e contratualização de compra de equipamentos médico-hospitalares no valor de 38 milhões de escudos (345 mil euros).

"Também já foram adquiridos equipamentos de proteção individual, foi igualmente intensificado a estratégia de comunicação, através dos meios de comunicação social, de produção de folhetos informativos, realização de palestras nas escolas, nas empresas, entre outras", enumerou.

Na semana passada, o Governo cabo-verdiano anunciou a suspensão de voos de e para Itália, um dos países afetados pela doença, por um período de três semanas, mas o ministro disse que não há razões para alargamento dessa medida a outros países.

"Temos de ponderar vários fatores, nomeadamente a circulação, porque nós também precisamos circular. Nós devemos é ter uma ponderação e ir acompanhando aquilo que a própria OMS recomenda nessas situações", explicou.

Arlindo do Rosário salientou, porém, que essa possibilidade de alargamento para Itália e a outros países não está totalmente fechada, mas que vai depender da evolução da situação a nível mundial e da análise dos vários fatores.

O novo coronavírus atingiu já sete países africanos - Argélia, Senegal, Egito, Nigéria, Marrocos, Tunísia e África do Sul.

Este surto de Covid-19, detetado em dezembro, na China, e que pode causar infeções respiratórias como pneumonia, provocou cerca de 3.300 mortos e infetou mais de 95 mil pessoas em 79 países, incluindo nove em Portugal.

Das pessoas infetadas, mais de 50 mil recuperaram.

Além de 3.012 mortos na China, há registo de vítimas mortais no Irão, Itália, Coreia do Sul, Japão, França, Hong Kong, Taiwan, Austrália, Tailândia, Estados Unidos da América e Filipinas, San Marino, Iraque, Suíça e Espanha.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou o surto de Covid-19 como uma emergência de saúde pública internacional e aumentou o risco para "muito elevado".

