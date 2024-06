No relatório mensal de junho, os economistas do Bundesbank, banco central da Alemanha, estimaram que a taxa de inflação diminuirá gradualmente até setembro, mas voltará a subir no final do ano devido à volatilidade dos preços da energia.

De acordo com o Bundesbank, a inflação recuperou, em maio, quatro décimas de ponto percentual para 2,8%, devido ao fim do efeito atenuante da descida dos preços dos transportes públicos locais há um ano.

Para o aumento da taxa de inflação contribuiu também a dinâmica dos preços dos produtos alimentares e dos serviços não transformados, que foram principalmente afetados pelo aumento dos preços das viagens organizadas.

Tal como em maio, o Bundesbank prevê que a economia alemã volte a registar um ligeiro crescimento no segundo trimestre de 2024, graças aos sinais de melhoria da produção industrial e da procura externa, que compensam o efeito das taxas de juro na construção.

No caso da indústria, o banco central considerou que esta está a progredir lentamente para ultrapassar o período de fraqueza, embora as perspetivas a curto prazo sejam cautelosas.

Por outro lado, o consumo privado poderá registar um ligeiro aumento, principalmente graças ao aumento dos salários.

