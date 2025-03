Os economistas do Bundesbank afirmam num artigo do seu próximo boletim de março, divulgado hoje, que a oferta de 'cash' está assegurada na Alemanha, mas acrescentam que há uma tendência decrescente na disponibilidade.

A diminuição do número de agências bancárias e de caixas automáticos, bem como o aumento do número de cidadãos que afirmam ter de esforçar-se mais para conseguir obter 'cash', sublinham a perspetiva de que "a boa disponibilidade de dinheiro na Alemanha não é evidente no futuro", segundo o Bundesbank.

O número de agências bancárias na Alemanha diminuiu para menos de metade, passando de 53.000 em 2002 para 21.000 em 2023.

O número de caixas multibanco aumentou em 2018 para 59.000, mas desde então diminuiu e situou-se em 51.000 em 2023, de acordo com os dados do Bundesbank.

Na Alemanha, os ATM dos supermercados também podem fornecer dinheiro quando se fazem compras.

