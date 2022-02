De acordo com as previsões económicas de inverno, a alta taxa de vacinação em França deverá evitar mais restrições, permitindo que o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) permaneça positivo nos dois primeiros trimestres de 2022, a par do recuo da vaga de covid-19.

"Na segunda metade do ano, espera-se que a atividade acelere graças à melhoria do comércio internacional, à recuperação do turismo e à desaceleração da inflação, antes de voltar gradualmente ao potencial crescimento, em 2023", prevê a Comissão Europeia, antevendo uma subida do PIB de 3,6% em 2022 e 2,1% em 2023.

A taxa de inflação, por seu lado, é revista em alta para os 2,8% este ano e os 1,7% em 2023, que se comparam com os 2,1% e 1,4%, respetivamente, previstos em novembro de 2021.

As previsões intercalares de inverno, hoje divulgadas, só contemplam o PIB e a inflação.

