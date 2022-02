De acordo com as projeções conhecidas hoje, Bruxelas vê o Produto Interno Bruto (PIB) a crescer 5,5% este ano e 2,6% no próximo ano, quando no outono antecipava uma expansão de 5,3% este ano e de 2,4% em 2023.

A previsão de Bruxelas para este ano alinha com a estimativa do Governo, que prevê uma expansão do PIB de 5,5% ou mais, e coloca o crescimento acima dos 4% previstos para a zona euro e para a União Europeia.

