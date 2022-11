Numa altura de acentuada crise energética e em que os preços da energia pressionam a inflação, o executivo comunitário revê em alta as estimativas sobre a Índice de Preços no Consumidor (IPC), que no caso de Portugal se fixa nos 8% este ano, caindo para 5,8% em 2023, segundo as previsões macroeconómicas hoje divulgadas.

Estas percentagens comparam com uma previsão de taxa de inflação na zona euro de 8,5% este ano e de 6,1% no próximo e de, respetivamente, 9,3% e de 7% para o conjunto da União Europeia, de acordo com os dados hoje publicados.

