Nas previsões macroeconómicas de outono hoje divulgadas, o executivo comunitário estima então um défice de 1,9% do PIB este ano e de 1,1% do PIB no próximo em Portugal, mantendo a percentagem para 2022 face ao anteriormente previsto e aumentando em 0,1 pontos percentuais a estimativa para 2023.

Estas percentagens comparam com uma previsão de saldo negativo das contas públicas da zona euro de 3,5% do PIB este ano e de 3,7% do PIB no próximo e, no conjunto da União Europeia, de 3,4% do PIB em 2022 e de 3,6% do PIB em 2023, de acordo com os dados hoje publicados.

