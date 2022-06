"A descarbonização no setor [da aviação] está em progresso. O setor está comprometido em atingir a neutralidade carbónica e, é claro, vai cumprir as metas até 2050", afirmou Adina Valean, que falava num debate organizado no âmbito do seminário 'Conecting Europe Days', que decorre em Lyon, França.

Na sessão, moderada pelo diretor-geral da DG Move, Henrik Hololei, Valean foi questionada sobre a razão das decisões adotadas hoje só surtirem efeito dentro de alguns anos.

A comissária defendeu que tal está relacionado com o funcionamento da própria economia, sublinhando que "é preciso tempo" para fazer mudanças e implementá-las, nomeadamente, em matéria de descarbonização.

Pr outro lado, lembrou que só é possível manter a conectividade "a um preço acessível", se o setor continuar a ser competitivo, sendo para tal necessário a adoção de mudanças.

"Neste momento disruptivo em que vivemos, com novas tecnologias, a meta de atingir zero emissões até 2050 é uma promessa", assegurou.

O seminário 'Conecting Europe Days', organizado pela Comissão Europeia, em cooperação com a presidência francesa do Conselho da União Europeia, decorre em Lyon, França, até quinta-feira.

Neste evento, onde são esperados mais de 3.000 participantes de toda a Europa, serão abordados temas como a ecologia e a eficiência nos transportes, mobilidade alternativa e transporte automatizado.

A invasão da Ucrânia pela Rússia e o respetivo impacto nos transportes será outro dos temas em cima da mesa.

Entre os oradores do seminário encontram-se comissários e outros representantes de alto nível da Comissão Europeia, ministros, deputados do parlamento europeu e francês, bem como representantes da indústria.

No âmbito dos 'Conecting Europe Days', que decorrem no Aeroporto de Saint-Exupéry e no Centro de Congressos de Lyon, são também apresentadas exposições, que incluem projetos financiados pela União Europeia.

O Pacto Ecológico Europeu prevê uma redução de 90% nas emissões de gases com efeito de estufa dos transportes até 2050.

A Estratégia de Mobilidade Sustentável da Comissão Europeia apresenta um conjunto de ações para alcançar a transição climática no setor dos transportes, como o desenvolvimento de novas tecnologias na aviação, tornando os voos mais eficientes, substituindo, gradualmente, as emissões de dióxido de carbono (CO2) por alternativas mais sustentáveis.

De acordo com dados de Bruxelas, a produção e o uso de combustíveis sustentáveis na aviação (SAF), em 2020, representou menos de 0,05% do total no setor.

