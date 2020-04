Bruxelas disponibiliza 300 ME a PME para alavancar investimentos A Comissão Europeia anunciou hoje que vai disponibilizar 300 milhões de euros, através do Fundo Europeu de Investimento (FEI), para apoiar investimentos de pequenas e médias empresas "promissoras" que queiram crescer na Europa, visando aumentar a "soberania europeia". economia Lusa economia/bruxelas-disponibiliza-300-me-a-pme-para_5e8db7b81a16c91991c0f6a0





Em causa está o programa "Escalar", que se traduz numa "nova abordagem de investimento, desenvolvida em conjunto com o FEI, para suportar capital de risco e financiamento para crescimento de PME promissoras, permitindo que estas aumentem a sua escala na Europa e ajudem a reforçar a soberania económica e tecnológica europeia", informa o executivo comunitário.

Divulgado dias depois de o comissário europeu do Mercado Interno, Thierry Breton, ter defendido que a crise gerada pela covid-19 deve funcionar como "catalisador" para melhorar a autossuficiência das empresas da União Europeia (UE), este instrumento "fornecerá até 300 milhões de euros com o objetivo de aumentar a capacidade de investimento com capitais de capital de risco e 'private equity'", precisa a instituição na nota.

As estimativas de Bruxelas é que, com este programa, se possam gerar investimentos de até 1,2 mil milhões de euros na Europa, quadruplicando o investimento inicial.

Numa altura em que se discutem respostas económicas à crise gerada pela covid-19, a Comissão Europeia pretende, com este programa paralelo, "melhorar o acesso ao financiamento pelas PME", o que se torna "particularmente relevante na difícil situação económica em que estas companhias se encontram devido ao surto do novo coronavírus", destaca a Comissão Europeia.

"Este instrumento apoiará empresas inovadoras durante e após a crise para garantir que a Europa se possa desenvolver e permanecer à frente nos desenvolvimentos tecnológicos globais e acelerar a sua recuperação económica", salienta o executivo comunitário.

Citado pelo comunicado, o comissário europeu Thierry Breton vinca que, com o programa "Escalar", Bruxelas está a "ajudar a desbloquear investimentos privados adicionais e significativos para apoiar a criação dos futuros líderes de mercado".

Através do FEI, este instrumento irá suportar até 50% dos investimentos feitos pelas PME.

Para já, o "Escalar" ainda está em fase de piloto, mas o objetivo é que este se torne num instrumento financeiro europeu permanente, podendo figurar no próximo quadro financeiro plurianual (2021--2027).

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou cerca de 1,4 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 80 mil.

Dos casos de infeção, cerca de 260 mil são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu, com cerca de 735 mil infetados e mais de 57 mil mortos, é aquele onde se regista o maior número de casos.

