Na noite de segunda-feira, de acordo com fonte deste partido, a direção de Pedro Nuno Santos chegou a acordo com Daniel Adrião, que concorreu à liderança dos socialistas nas eleições internas de 15 e 16 de dezembro - e cuja corrente tem quatro elementos na Comissão Nacional -, integrando-o como quinto da lista pelo círculo de Coimbra.

Eurico Brilhante Dias, ex-secretário de Estado para a Internacionalização, já foi candidato pelo círculo eleitoral de Leiria nas eleições legislativas de janeiro de 2022.

Ana Abrunhosa, antes de ser ministra nos dois últimos executivos liderados por António Costa, foi presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro entre 2014 e 2019 e é professora na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra.

Entre Ana Abrunhosa na primeira posição e Daniel Adrião no quinto lugar, entram na lista de candidatos a deputados do PS por Coimbra o ex-presidente da Federação Pedro Coimbra (2º lugar) e os atuais deputados Ricardo Lino (3º) e Raquel Ferreira (4º).

Além de Eurico Brilhante Dias e Ana Abrunhosa, são dados como certos os seguintes cabeças de lista: Pedro Nuno Santos (Aveiro), Mariana Vieira da Silva (Lisboa), Francisco Assis (Porto), Francisco César (Açores), Jamila Madeira (Faro), Ana Catarina Mendes (Setúbal), Alexandra Leitão (Santarém), Ricardo Pinheiro (Portalegre), Ana Mendes Godinho (Guarda), Álvaro Beleza (Vila Real) e Augusto Santos Silva (Fora da Europa).

Outros lugares em destaque são os do ministro das Finanças, Fernando Medina, em terceiro por Lisboa, e o do ex-secretário-geral adjunto João Torres em segundo pelo Porto.

A Comissão Política do PS reúne-se hoje à noite para aprovar a versão final das listas de candidatos a deputados às próximas eleições legislativas, encontro que será antecedido por uma reunião do Secretariado, o órgão de direção.

Na reunião do Secretariado Nacional do PS, que terá lugar ao fim da tarde, os membros da direção deste partido analisam os principais problemas no processo de elaboração das listas concorrentes aos diferentes círculos eleitorais e apresentam a seguir a proposta final à Comissão Política Nacional.

Pelos estatutos do PS, cabe ao secretário-geral, Pedro Nuno Santos, indicar um terço do total de lugares, sendo os restantes dois terços da responsabilidade das comissões políticas federativas de cada círculo eleitoral.

PMF // JPS

Lusa/Fim