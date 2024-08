Os dados da semana passada sobre o emprego e a atividade industrial nos EUA, que revelaram um abrandamento da economia norte-americana, juntamente com os sinais de fraco crescimento na China, fazem com que os investidores receiem um abrandamento da procura.

O Brent, o petróleo de referência da Europa, descia 1,76% cerca das 13:00 em Lisboa para ser negociado a 75,46 dólares, o preço mais baixo desde janeiro, de acordo com dados da Bloomberg.

O petróleo de referência da Europa caiu 5,3% na semana passada, tornando-se a quarta semana consecutiva de quedas.

À mesma hora, o West Texas Intermediate (WTI), petróleo bruto de referência nos EUA, baixava 2,1% para 71,99 dólares por barril.

Segundo a Banca March, citada pela Efe, o preço do petróleo está a cair devido aos "receios de um abrandamento da procura" e porque os 'hedge funds' (fundos de investimento de alto risco) estarem "reduzir as suas apostas em alta" no crude.

Os investidores receiam que a Reserva Federal dos EUA tenha demorado demasiado tempo a atuar e que o atraso possa empurrar a economia americana para uma recessão.

O preço do ouro negro está em queda, apesar de o Irão ter reiterado hoje que "é necessário punir Israel" após o assassínio do líder político do movimento islamista palestiniano Hamas, Ismail Haniyeh.

MC // MSF

Lusa/Fim