Brent cai para 27,60 dólares, o preço mais baixo em 17 anos O receio dos efeitos do coronavírus na economia global arrastou hoje o preço do barril de petróleo Brent para entrega em maio para o nível mais baixo em 17 anos, 27,60 dólares ao final da manhã.





O petróleo do Mar do Norte, de referência na Europa, continuou a descer durante a manhã, recuando em Londres 3,36% em relação ao preço de encerramento na terça-feira (28,56 dólares) e atingindo o nível mais baixo desde 2003.

O Ministério da Energia saudita anunciou recentemente que pode aumentar as sua exportações em maio, sendo esse também um dos factores que afetam a negociação do Brent.

Segundo os analistas, além do medo do impacto económico do Covid-19, a guerra de preços pode aumentar as expectativas de que se produza um desequilíbrio entre a oferta e a procura.

