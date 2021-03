A produção total do ano "situa-se em 5,9 milhões de toneladas, refletindo os impactos da pandemia da covid-19", lê-se em comunicado, após uma produção de 8,8 milhões de toneladas em 2019.

Segundo os resultados financeiros da Vale relativos a 2020, a receita líquida de vendas de carvão caiu de mil milhões de dólares (857 milhões de euros) em 2019 para 473 milhões de dólares (397 milhões de euros), uma queda de 54%.

O prejuízo do segmento de carvão agravou-se em 74%, de 533 milhões de dólares (447 milhões de euros) em 2019 para 931 milhões de dólares (782 milhões de euros), segundo os resultados operacionais (EBITDA) ajustados.

Além do impacto da covid-19, "a produção desacelerou no quatro trimestre devido ao início do projeto de manutenção geral do complexo mineiro", em Moatize, província de Tete, no interior centro de Moçambique.

A Vale anunciou em janeiro que está a procurar um comprador para deixar a operação em Moçambique e pretende entregar as minas com maior capacidade de produção.

O carvão é um dos principais produtos de exportação de Moçambique e a Vale emprega cerca de 8.000 pessoas, perto de 3.000 trabalhadores próprios e os restantes subcontratados.

