De acordo com Lula da Silva, o Brasil é um país que fala de igual para igual e respeita todos os países, dos mais pobres aos mais ricos, mas exige reciprocidade no tratamento.

"Defendemos o multilateralismo e o livre comércio. E responderemos a qualquer tentativa de impor um protecionismo que não cabe mais hoje no mundo. Diante da decisão dos Estados Unidos de impor uma soma em taxa aos produtos brasileiros tomaremos todas as medidas cabíveis para defender as nossas empresas e os nossos trabalhadores", afirmou o Presidente brasileiro.

Donald Trump anunciou na quarta-feira novas tarifas de 10% a produtos importados do Brasil e que acrescem às de 25% sobre os setores automóvel, do aço e do alumínio.

Após o anúncio das tarifas, o Governo brasileiro emitiu uma nota lamentando a decisão do Governo norte-americano.

"A nova medida, como as demais tarifas já impostas aos setores de aço, alumínio e automóveis, viola os compromissos dos EUA perante a Organização Mundial do Comércio e impactará todas as exportações brasileiras de bens para os EUA", frisou, no comunicado, o Ministério das Relações Exteriores brasileiro.

A diplomacia brasileira contestou ainda a argumentação de Donald Trump sobre as tarifas já que "os EUA registam recorrentes e expressivos excedentes comerciais em bens e serviços com o Brasil ao longo dos últimos 15 anos".

Segundo o Governo brasileiro, na última década e meia os norte-americanos registam um excedente de 378 mil milhões de euros com o Brasil.

"A imposição unilateral de tarifa linear adicional de 10% ao Brasil com a alegação da necessidade de se restabelecer o equilíbrio e a 'reciprocidade comercial' não reflete a realidade", lê-se na nota.

"À luz do impacto efetivo das medidas sobre as exportações brasileiras e em linha com seu tradicional apoio ao sistema multilateral de comércio, o Governo do Brasil buscará, em consulta com o setor privado, defender os interesses dos produtores nacionais junto ao Governo dos Estados Unidos", acrescentou.

No dia do anúncio das tarifas impostas pelos Estados Unidos a dezenas de países e blocos, incluindo a União Europeia, o parlamento brasileiro aprovou um projeto de lei de reciprocidade em comércio externo.

As novas tarifas de Donald Trump são uma tentativa de fazer crescer a indústria dos Estados Unidos, ao mesmo tempo que pune os países por aquilo que disse serem anos de práticas comerciais desleais, e foram impostas por Washington sobre todas as importações, com sobretaxas para os países considerados particularmente hostis ao comércio.

CYR (MIM) // MLL

Lusa/Fim