"Não haverá negociações. A operação vai continuar até atingirmos os nossos objetivos", disse o chefe da diplomacia israelita, Gideon Saar, citado pela agência de notícias espanhola EFE.

Saar fez as declarações durante uma reunião de informação com mais de 30 embaixadores estrangeiros, incluindo os de Itália, Polónia, Índia, Espanha e Suécia.

O encontro decorreu no local onde um míssil balístico iraniano atingiu a cidade de Bat Yam, a sul de Telavive, no domingo, matando oito pessoas.

Saar acusou o Irão de "visar deliberadamente áreas povoadas e matar civis".

Avisou que os iranianos estavam "a cometer um erro" ao subestimar a força e o apoio generalizado do povo israelita à operação militar.

Saar reiterou perante os diplomatas a determinação do país em neutralizar a ameaça nuclear e destruir as armas de mísseis balísticos do Irão.

Israel iniciou uma ofensiva militar contra o Irão na sexta-feira, com ataques a instalações militares e do programa nuclear iraniano.

Os ataques israelitas causaram pelo menos 232 mortos, incluindo altos comandos militares e cientistas que trabalhavam no programa nuclear, segundo dados oficiais.

O Irão ripostou e provocou 24 mortos em Israel, de acordo com as autoridades de Teerão.

