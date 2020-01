Brasil teve em 2019 a maior venda de veículos novos em cinco anos

As vendas de veículos novos no Brasil aumentaram 8,65% em 2019 face ao ano anterior, atingindo 2.787.855 unidades, entre automóveis, comerciais ligeiros, camiões e autocarros, no melhor resultado desde 2014, informaram fontes oficiais.

