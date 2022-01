"Graças ao compromisso até aqui demonstrado, pudemos provar o nosso potencial ao mundo e fechar aquela que é uma das maiores oportunidades para o turismo brasileiro em décadas. A confirmação de um escritório da OMT no Brasil é uma grande conquista para todos nós e para o nosso país", salientou, em comunicado, Gilson Machado Neto, ministro do Turismo e presidente do conselho deliberativo da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur).

Segundo a nota, o Brasil passará a ser um dos quatro países no mundo onde a agência especializada em turismo da Organização das Nações Unidas marcará presença.

Entre as várias funções do novo escritório destaca-se a promoção e desenvolvimento do setor do turismo -- o que inclui atrair investimento, impulsionar novas 'startups', realizar e encomendar estudos de relevância para o setor, desenvolver um portal de apoio ao turista, bem como apoiar as ações e projetos desenvolvidos pela OMT em todo o mundo.

O Governo brasileiro prevê que este escritório deverá entrar em operação ainda este ano.

"Estamos extremamente honrados por termos sido eleitos para sediar a OMT no nosso país e temos a certeza de que poderemos, em conjunto com os maiores 'stakeholdes' [partes envolvidas] do mundo no setor do turismo, realizar ainda mais ações promocionais para que os turistas internacionais venham visitar os destinos maravilhosos que temos no Brasil", afirmou Carlos Brito, presidente da Embratur.

Apesar de o setor de turismo ter sido fortemente afetado pela pandemia de covid-19, o ministro brasileiro concluiu avaliando que "o Brasil é o país que tem maior potencial no período pós-pandémico".

"Hoje, segundo dados do Ministério do Turismo, já recuperámos 88% do nosso fluxo turístico interno. Poucos países no mundo podem dizer isso", acrescentou Gilson Machado Neto.

CYR // LFS

Lusa/Fim