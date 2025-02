De acordo com dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP), houve um aumento de 11% das receitas do setor face a 2023, quando a conta petróleo do país - que contabiliza as exportações e importações de petróleo, derivados e gás natural -,registou excedente de 24,8 mil milhões de dólares (24,1 mil milhões de euros).

Isso aconteceu graças ao aumento de 10,6% nas exportações de petróleo e a uma redução dos gastos com importação de derivados de 6,4%.

A ANP também informou que a produção média anual de petróleo e gás natural do país sul-americano foi de 4,322 milhões de barris por dia em 2204, praticamente estável em relação a 2023, quando o país extraiu um recorde de 4,344 milhões de barris por dia de petróleo e gás natural.

No caso do petróleo, a produção caiu 1,29% para 3,358 milhões de barris por dia em 2024, mas a produção de gás natural, por sua vez, aumentou 2% em relação a 2023 e ficou em 153 milhões de metros cúbicos por dia em 2024.

A maior parte da produção de petróleo e gás do Brasil em 2024 ocorreu nas áreas do pré-sal, reservas gigantescas de óleo e gás natural localizadas em áreas profundas abaixo de uma camada de sal no litoral do país sul-americano, que representaram, em média, 78,29% da produção local de petróleo e gás natural, em barris de óleo equivalente.

As produções de petróleo e gás do país nas áreas do pós-sal e áreas terrestre foram responsáveis, em média, por 16,33% e 5,38%, respetivamente, de acordo com a ANP.

CYR // ANP

Lusa/Fim