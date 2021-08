Nos últimos 12 meses, o défice público nominal do Brasil, que inclui o resultado primário e os juros da dívida, foi de 558,2 mil milhões de reais (91,7 mil milhões de euros), montante equivalente a 6,88% do Produto Interno Bruto (PIB) do país.

Entre janeiro e julho, o défice foi de 206 mil milhões de reais (33,8 mil milhões de euros), equivalente a 4,25% do PIB e montante 69% menor que o registado no mesmo período do ano passado.

O Brasil encerrou 2020 com um défice nominal equivalente a 13,6% do PIB, o pior resultado desde 2001 e quase o triplo do registado em 2019 devido ao aumento das despesas para mitigar os efeitos económicos da pandemia de covid-19.

Segundo o Banco Central brasileiro, a dívida bruta do país, por sua vez, era equivalente a 83,8% do PIB em julho, o que representa uma redução de 0,1 ponto percentual face a junho.

Apesar da melhora do endividamento, que serve de referência para agências de classificação de risco, o percentual ainda é considerado alto, mas longe do nível recorde de fevereiro deste ano, quando atingiu 90%.

