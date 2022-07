Este número demonstra a reativação do setor após dois anos de restrições impostas pela pandemia de covid-19.

Até ao mês de abril, as visitas turísticas eram 60% superiores às de todo o ano de 2021. Em maio, o país recebeu mais de um milhão de turistas estrangeiros, algo que não acontecia desde 2020, ano em que eclodiu a pandemia.

Esse aumento de visitantes é possível graças ao aumento das ligações aéreas no país, que está contribuindo para um maior número de chegadas.

A rede aérea internacional do Brasil também cresceu significativamente em maio de 2022 e já representa 74,36% da capacidade de 2019.

O número de voos aumentou 312,89% face ao mesmo mês de 2021, segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Segundo o presidente da Agência Brasileira de Promoção Turística Internacional Embratur, Silvio Nascimento, os dados demonstram a retomada do turismo e reforçam a missão da agência de continuar a promover o país internacionalmente.

A Embratur intensificou as iniciativas para divulgar o Brasil em mercados estratégicos no mundo e, em 2022, cinco campanhas publicitárias já estão programadas.

Além disso, a partir de uma colaboração com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - Sebrae, a Agência tem realizado uma série de ações para aumentar a divulgação do Brasil no exterior, como 'press trip' com jornalistas estrangeiros, participação nas principais feiras internacionais, organização de 'roadshows' com operadores, agentes e associações do setor turístico.

CYR // VM

Lusa/Fim