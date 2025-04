No total, o país registou a entrada de 3.739.649 de visitantes de janeiro a março, num período marcado pelo verão brasileiro e pelo Carnaval.

Este resultado representa aumento de 47,8%, quando comparado com o período homólogo do ano anterior.

"O número de europeus entrando no país também cresceu de forma significativa no primeiro trimestre, com alta de 88,29%. Países como França, Portugal, Alemanha, Reino Unido, Itália e Espanha lideram a lista de visitantes europeus", indica um comunicado do Ministério do Turismo brasileiro.

O Governo brasileiro ambiciona, através do Plano Nacional de Turismo, tornar-se no país da América do Sul com o maior número de turistas até 2027, sendo que, para isso, estabeleceu uma meta de 8,1 milhões de turistas por ano.

No ano passado, cerca de 6,65 milhões de turistas estrangeiros desembarcaram no Brasil, total que indica um crescimento de 12,6% face a 2023.

O Ministério do Turismo brasileiro informou à Lusa que 200.081 turistas provenientes de Portugal visitaram o país em 2024, um aumento de 9,66% face ao ano anterior.

