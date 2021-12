O saldo negativo entre as receitas e despesas do setor público brasileiro, incluindo governo central, governos regionais, governos municipais, empresas públicas e o pagamento de juros da dívida é 64,9 % menor do que registado no mesmo período de 2020.

No acumulado dos últimos 12 meses encerrados em novembro, o défice nominal nas contas públicas foi de 405,2 mil milhões de reais (cerca de 64,4 mil milhões de euros), montante equivalente a 4,71% do PIB brasileiro.

Em novembro, o país registou défice público de 26,6 mil milhões de reais (4,2 mil milhões de euros), montante 32,2% maior face ao mesmo mês do ano passado.

O resultado excedente primário - que não inclui o dinheiro destinado para pagar os juros da dívida, mas que o Governo usa como referência para medir a situação das contas públicas - foi de 64,6 mil milhões de reais (10,2 mil milhões de euros) entre janeiro e novembro, revertendo o défice de 2020.

No mesmo período do ano anterior, o Brasil havia registado um défice primário de 651,1 mil milhões de reais (103,5 mil milhões de euros), o que representa 9,60% do PIB brasileiro.

A autoridade monetária informou que a dívida pública bruta do Brasil até 30 de novembro era de 7 biliões de reais (cerca de 1,1 bilião de euros), equivalente a 81,1% do PIB do país sul-americano e que representa uma redução de 1,8 ponto percentual face à de outubro.

Apesar da melhoria nos últimos meses, o alto valor da dívida pública brasileira é um dos indicadores que mais preocupa as agências de classificação de risco.

Segundo dados do Fundo Monetário Internacional (FMI), a dívida bruta dos demais países emergentes não ultrapassa 50% do PIB.

O PIB do Brasil até novembro foi calculado em 8,6 biliões de reais (cerca de 1,4 biliões de euros).

CYR // LFS

Lusa/Fim