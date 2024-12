O volume até novembro já faz de 2024 o ano com as maiores exportações da história, superando em 3,78% o total de 2020, segundo o Conselho dos Exportadores de Café (Cecafé).

A receita com as vendas de café brasileiro entre janeiro e novembro também foi recorde, de 11,3 mil milhões de dólares (10,71 mil milhões de euros) e mais 22,3% do que em todo o ano passado.

O resultado de novembro contribuiu para o recorde, já que o Brasil exportou 4,66 milhões de sacas de café no mês passado, um aumento de 5,4% em relação ao mesmo mês de 2023.

De acordo com a associação patronal, os Estados Unidos mantiveram-se como o principal destino das exportações brasileiras de café, com 16% do total das exportações brasileiras e um volume 35% superior ao registado no mesmo período de 2023.

