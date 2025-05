"Num momento histórico para a cadeia agroindustrial da carne bovina, o Brasil obteve hoje o reconhecimento internacional de país livre de febre aftosa sem vacinação", enfatizou, em comunicado, a Associação Brasileira de Frigoríficos (Abrafrigo).

De acordo com a associação patronal brasileira, o estatuto sanitário foi aprovado durante a 92ª. Assembleia da Organização Mundial de Saúde Animal, que decorre desde 25 de maio e que terminou hoje em Paris.

Com este novo estatuto, o Brasil poderá vender a carne a países com maiores exigências sanitárias, como o Japão e a Coreia do Sul, que até agora estavam fechados ao mercado brasileiro.

Em março, o Presidente brasileiro, Lula da Silva, realizou uma visita oficial ao Japão e discutiu com as autoridades japonesas as perspetivas de levantamento das restrições à importação de carne.

Trata-se de um marco para o país, que possui o maior número de cabeças de gado comerciais do mundo (234,3 milhões) e que vende para 90 países.

A última vez que o gigante latino-americano registou um surto de febre aftosa foi em 2006, quando vários países restringiram as compras de carne brasileira.

MIM // JMC

Lusa/Fim