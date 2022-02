Na comparação com janeiro do ano passado, quando o Governo brasileiro arrecadou 198,9 mil milhões de reais (35 mil milhões de euros) houve aumento de 18,3%.

Comparando os dados de janeiro passado com os de dezembro de 2021 o crescimento na arrecadação de impostos no país sul-americano foi de 20,7%.

Segundo a Receita Federal brasileira, o aumento da arrecadação de impostos está relacionado, entre outros fatores, com pagamentos atípicos de taxas sobre a venda de participações societárias por algumas empresas do país.

Segundo o órgão, o aumento do lucro das empresas em 2021 também gerou aumento da arrecadação em janeiro, assim como o bom desempenho da venda de alguns produtos básicos, como minerais metálicos e petróleo, também ajudaram a impulsionar os valores arrecadados.

O bom desempenho da arrecadação deve favorecer o país a atingir sua meta fiscal para 2022 para as contas públicas, que atualmente projeta um défice de até 170,4 mil milhões de reais (30 mil milhões de euros).

A última estimativa do Ministério da Economia brasileiro prevê que o resultado primário (calculado a partir da soma de todas as receitas e deduzindo todas as despesas, exceto os juros e encargos da dívida) do Governo brasileiro registem um défice de 49,6 mil milhões de reais (8,7 mil milhões de euros) neste ano.

CYR // LFS

Lusa/Fim