De acordo com a Administração Tributária Federal brasileira, a coleta de impostos do Governo central, excluindo taxas pagas aos estados e municípios, somou 1,8 biliões de reais (291 mil milhões de euros) no ano passado, saltando 17,36% face ao ano de 2020.

O Tesouro brasileiro explicou que os números refletem um aumento na arrecadação de diversos impostos, principalmente das taxas pagas por empresas, que cresceram 31,1%.

A arrecadação de impostos no Brasil bateu esse recorde impulsionada pelo crescimento da economia interna, que deverá saltar 4,5% em 2021, segundo as últimas projeções.

Em dezembro passado, a arrecadação de impostos no Brasil totalizou 193,9 mil milhões de reais (cerca de 31,5 mil milhões de euros), um aumento de 10,76% face ao mesmo mês de 2020 e outro recorde para aquele período.

A arrecadação de impostos no país sul-americano poderia ter sido maior no ano passado se não fossem as isenções fiscais concedidas pelo Governo para diferentes setores empresariais para ajudá-los a se recuperar em razão da pandemia.

O valor que as empresas beneficiadas com isenções fiscais e que deixaram de pagar impostos no Brasil no ano passado totalizou 93,7 mil milhões de reais (15,2 mil milhões de euros).

