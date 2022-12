O país expressou a sua preocupação com a solicitação do Uruguai de ingresso no Acordo Integral e Progressivo de Parceria Transpacífica (CPTPP),um acordo comercial realizado entre países situados as margens do oceano Pacífico (Austrália, Brunei, Canadá, Chile, Japão, Malásia, México, Peru, Nova Zelândia, Singapura e Vietname).

"Estamos preocupados com problemas que inevitavelmente resultariam de negociações individuais: problemas jurídicos e comerciais", disse o ministro das Relações Exteriores brasileiro, Carlos França, que destacou ainda a necessidade de "preservar o património que o processo de integração representa".

Atualmente, o Mercosul tem normas que impedem que os seus países-membros façam acordo económicos individuais com nações fora do bloco.

Estas palavras foram expressas pelo ministro das Relações Exteriores no âmbito da LXI Reunião Ordinária do Conselho do Mercado Comum (Mercosul), marcada pela recente advertência de que Argentina, Brasil e Paraguai fizeram ao Uruguai ao saber que solicitou formalmente a sua adesão ao CPTPP.

Por outro lado, o ministro brasileiro enfatizou que seu país vê com bons olhos as "modalidades flexíveis" de negociação.

"O Brasil está aberto a discutir modalidades flexíveis em nossas negociações externas do bloco desde que isso ocorra de forma franca e transparente, nas instâncias pertinentes do bloco e respeitando os princípios básicos de nosso processo de integração", afirmou França.

O diplomata também destacou que durante a presidência 'pro tempore' do bloco exercida pelo Brasil conseguiu-se a reativação das comissões administrativas dos acordos com Colômbia, Chile e Peru para impulsionar esta agenda.

Da mesma forma, França avaliou que, no último semestre, o Brasil continuou contribuindo para fechar os acordos pendentes entre o Mercosul e a União Europeia.

"Nos próximos meses esperamos que haja condições para retomar as negociações com a Coreia do Sul e para isso é preciso avançar no mercado agrícola e nas medidas sanitárias para um fecho adequado", afirmou.

A capital uruguaia acolhe na terça-feira a cimeira de chefes de Estado do Mercosul, na qual participaram os presidentes da Argentina, Alberto Fernández, do Paraguai, Mario Abdo Benítez, e do Uruguai, Luis Lacalle Pou.

O vice-presidente do Brasil, Hamilton Mourão, representará o Presidente, Jair Bolsonaro, que optou por não comparecer ao evento.

No encontro de chefes de Estado do Mercosul o Uruguai também entregará a presidência 'pro tempore' do bloco à Argentina.

CYR // LFS

Lusa/Fim