"O banco BPI informa que decidiu realizar uma emissão de dívida sénior não preferencial, no montante de 700.000.000 euros com vencimento em outubro de 2027 e reembolso opcional em outubro de 2026, cujas condições foram hoje fixadas. A referida emissão será subscrita integralmente pelo CaixaBank", lê-se no comunicado remetido à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O objetivo da emissão passa pelo reforço dos passivos elegíveis para o cumprimento do requisito futuro 'Minimum Requirement of own funds and Eligible Liabilities' (MREL).

A emissão e a respetiva liquidação deverá ocorrer em 06 de outubro.

Em junho de 2021, o BPI tinha "um rácio MREL em percentagem dos RWA de 19,8%", cumprindo os requisito intermédio de MREL estabelecido para 01 de janeiro de 2022 (19,05%).

Após a emissão, "o rácio do MREL proforma em junho ascende a 23,6%".

