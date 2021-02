"Também [foi] tratado com o Presidente do Uruguai, pelo nosso ministro [das Relações Exteriores], Ernesto Araújo, uma possível reunião dos quatro presidentes do Mercosul, possivelmente no final de março", disse Bolsonaro, ao comentar os temas discutidos com o Presidente uruguaio, Luis Lacalle Pou, numa reunião realizada hoje em Brasília.

Jair Bolsonaro reforçou que a reunião com os líderes do Mercosul deverá ser presencial, possivelmente em Foz do Iguaçu, cidade brasileira localizada na fronteira com a Argentina e o Paraguai.

"Essa nossa reunião, com os quatro Presidentes, brevemente, também, terá uma parte informal, uma sugestão dele [Luis Lacalle Pou] para que nós possamos ficar mais à vontade para discutir questões internas nossas e do mundo", explicou o chefe de Estado brasileiro.

Lacalle Pou viajou até Brasília para tratar de temas bilaterais, do Mercosul e questões relacionadas com transportes, energia, segurança e combate ao crime.

Numa breve declaração, o governante uruguaio afirmou que para o seu país "é muito importante falar diretamente" com o Brasil porque há temas que os unem e "temas que são de interesse de todos".

"Estou indo muito satisfeito, muito contente porque encontramos temas e caminhos que fazem bem para a região e fortalecem tanto o povo brasileiro quanto o uruguaio. Para nós é uma inteira satisfação", disse Lacalle Pou.

O Uruguai ocupa a presidência temporária do Mercosul desde julho do ano passado.

Ao falar sobre os temas que discutiu com Bolsonaro ligados ao bloco sul-americano, Lacalle Pou evitou polémicas.

"Vamos completar 30 anos desta associação. Como toda a associação, é preciso revê-la e mudá-la e o próximo passo neste mundo moderno é a flexibilização para que cada país possa avançar", afirmou Pou, referindo-se a um debate dentro do bloco sobre membros firmarem acordos de comércio com outras nações de forma independente, atualmente vedado pelas regras do Mercosul.

Esta foi a primeira viagem de Lacalle Pou ao exterior. O Presidente uruguaio tomou posse em março de 2020, no início da pandemia do novo coronavírus.

