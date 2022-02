Bolsas europeias no 'vermelho' após fim de semana de agravamento de tensões na Ucrânia

As principais bolsas europeias negociavam hoje em baixa, com o petróleo a cotar-se acima de 100 dólares por barril, depois dos ganhos registados na sexta-feira e do escalar da invasão da Ucrânia pela Rússia.